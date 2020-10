Aiello, conto alla rovescia per la nuova canzone: venerdì 16 ottobre il pezzo e il video

12 ottobre 2020 a

a

a

Conto alla rovescia per il nuovo singolo di Aiello dal titolo Che canzone siamo. Sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dalla giornata di venerdì 16 ottobre, distribuito anche alle radio. Stesso discorso per l'uscita del video ufficiale. Il brano è scritto da Aiello e prodotto da Iacopo Sinigaglia e Alessandro Forte. Una ballata in cui l'artista mischia il cantautorato italiano al pop internazionale e ai suoni urban. Parole molto forti e dirette per raccontare la fine di una relazione con un ritornello tutto elettronico. Nel lavoro di Aiello i sentimenti attraversano la sperimentazione musicale, il pezzo si annuncia molto particolare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.