Domenica Live, Guendalina Tavassi e Floriana Secondi cantano "Siamo Donne": Sabrina Salerno ammirata | Video

A Domenica Live, nel pomeriggio di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso, oggi 11 ottobre si sono esibite Guendalina Tavassi e Floriana Secondi nei panni di Sabrina Salerno e Jo Squillo.

Hanno cantato "Siamo donne". una interpretazione che per Domenica Like, sarà il pubblico a dover giudicare sui social. Sabrina Salerno, presente in studio dove ha raccontato la sua storia d'amore e la ricerca del padre biologico, ha guardato l'esibizione con ammirazione.

E' stato questo uno dei momenti clou dell'appuntamento del pomeriggio con Barbara d'Urso nel quale Guendalina e Floriana hanno dato prova della loro bravura e sensualità

