Il concerto speciale di Vinicio Capossela per Gianni Mura: "Cantastorie mitologico"

Tre ore di scaletta, ventuno brani e un'atmosfera unica: nel giorno del compleanno di Gianni Mura, scomparso lo scorso marzo, Vinicio Capossela gli ha dedicato un concerto speciale (in cuffia). Un appuntamento alla memoria dal palco del Dig Festival di Modena. "Mura era come un cantastorie al seguito delle armate mitologiche che ha rivendicato l'antico potere della poesia di nominare gli eroi e le loro umane tragedie" ha racconto il cantautore nato in Germania.

All'inizio dello spettacolo, la moglie dell'ex storica firma di La Repubblica, Paola, si è collegata in videochiamata per ringraziare personalmente Capossela e salutare il pubblico presente. "Abitavamo a pochi metri di distanza e anche solo incontrarlo con le borse della spesa ti riportava a un'epica quotidiana" ha rivelato il cantautore.

