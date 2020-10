Il maxiconcerto I Love Beirut: Mika e Laura Pausini cantano per la capitale libanese. Diretta su Sky

10 ottobre 2020 a

Domani, in prima visione televisiva, su Sky e Now Tv viene trasmesso il grande show benefico, ideato, organizzato e prodotto per aiutare la città natale di Mika ferita e sconvolta: ’I love Beirut’, dove al posto della parola ’lovè c’è un cuore rosso con all’interno il cedro simbolo del Libano nasce da un’idea di Mika dopo la catastrofica esplosione che, nel pomeriggio dello scorso 4 agosto, ha ucciso centinaia di persone ferendone migliaia. Lo show va in onda domenica 11 ottobre alle 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) - sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now T. Alle 22,55, poi, verrà riproposto anche su Sky Arte (canale 120, digitale terrestre canale 400).

Lo show ha avuto il suo quartier generale in Italia: all’interno del suggestivo e avvolgente Teatro Niccolini di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) Mika si esibisce, in versione più intima, con alcuni dei suoi pezzi più noti, da Grace Kelly a Promiseland, da Love Today a Elle Me Dit fino a Any Other World ed Happy Ending. Il cantautore ha coinvolto in questo progetto alcuni suoi amici che partecipano in collegamento da tutto il mondo, a partire da Laura Pausini che, da Roma, all’interno di un Colosseo vuoto e se possibile ancor più imponente, regala una performance inusuale. E ancora, ci sono anche Kylie Minogue, Salma Hayek, Rufus Wainwright, la star messicana Danna Paola, Fanny Ardant, Louane (in collegamento dal Sacre Coeur di Parigi), la poetessa Etel Adnan e l’iconica band libanese Mashroù Leila. La musica è alternata ai racconti di Mika sulla sua Beirut e sul suo Libano, ai suoi ricordi e alle testimonianze di chi è stato testimone oculare di un pomeriggio tragico che ha cambiato, forse per sempre, la storia del Libano.

