Vasco Rossi registra nuove canzoni. Foto in studio. Fan già impazziti. Rumors sull'album

Sono in arrivo nuove canzoni di Vasco Rossi. E' lo stesso Comandante, di fatto, ad annunciarlo sui suoi profili social dove pubblica alcune foto scattate all'interno dello studio di registrazione. Il post che accompagna le immagini si commenta da solo: "New songs in progress", scrive il Kom. E ancora: "E' arrivato il cantante". Poi una lunga serie di hashtag.

Nei mesi passati Vasco Rossi aveva annunciato più volte l'uscita di un nuovo album nel 2021. Altri particolari per ora non si conoscono. I fan immediatamente scatenati. Le foto hanno collezionato migliaia e migliaia di like e condivisioni. Grande entusiasmo nei commenti.

