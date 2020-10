Mahmood, slittano le date del tour 2021: ecco tutti i nuovi appuntamenti

Primo appuntamento il 12 alla Casa della Musica di Napoli

07 ottobre 2020

a

a

Per via delle restrizioni legate al Covid, le date del tour italiano di Mahmood sono riprogrammate nel 2021. Lo comunica lo staff del cantante in una nota. I nuovi appuntamenti si terranno: 12 novembre 2021 Napoli/ Casa della Musica (recupero del 13 novembre 2020), 13 novembre 2021 Roma / Atlantico Live (recupero del 14 novembre 2020) e 16 Novembre 2021 Firenze / Tuscany Hall, (recupero del 4 novembre 2020).

E ancora: il 17 Novembre 2021 D.Biagio di Callalta (Tv) / Supersonic Arena (recupero del 21 novembre 2020), 19 novembre 2021 Nonantola (Mo)/ Vox Club (recupero del 19 novembre 2020), 20 novembre 2021 Torino - Venaria / Concordia (recupero del 17 novembre 2020), 23 novembre 2021 Milano / Alcatraz (recupero del 14 aprile e 3 novembre 2020) ed 4 novembre 2021 Milano / Alcatraz (recupero del 9 novembre 2020).

