Vasco Rossi, giornata mondiale degli insegnanti: "Sui fenomeni aveva ragione il mio professore"

Il 5 ottobre è la giornata mondiale degli insegnanti, istituita per volere dell'Unesco nel 1994, 26 anni fa. In molti hanno voluto fare gli auguri ai prof e ringraziarli per il loro impegno. Tra questi anche Vasco Rossi che sul suo profilo Instagram ha dedicato un post proprio a chi lavora per formare le nuove generazioni. "La cosa più difficile è essere normali - scrive il Comandante - Il mio professore di Italiano lo diceva sempre: "Ricordatevi che è facile essere dei fenomeni, la cosa più difficile è essere delle persone normali, che vanno a lavorare per mantenere la famiglia". Aveva proprio ragione. Fare i fenomeni è più facile. Auguri a tutti gli insegnanti".

