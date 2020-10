Quintana, il Croce Bianca sceglie Paci

05 ottobre 2020 a

a

a

Il puzzle dei cavalieri quintanari si va velocemente ricomponendo; anche con novità decisamente clamorose. Il veterano della Giostra, Lorenzo Paci dopo il divorzio dal Morlupo, si è accasato alla corte del Rione Croce Bianca. In meno di 48 ore il rione di via Butaroni ha completato la rivoluzione. Il via libera durante il consiglio rionale di sabato 3 ottobre a Foligno. “E’ un cavaliere che stimiamo molto sia per la professionalità dimostra al Campo de li Giochi - si legge in una nota del Croce Bianca - sia perchè lo consideriamo un quintanaro vero. La persona giusta, insomma, per realizzare i progetti della nostra commissione tecnica e, soprattutto, per regalare nuove emozioni al popolo biancorosso”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.