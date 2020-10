Furti, foto a citofoni e serrature, cresce l'allarme sicurezza a Foligno

04 ottobre 2020 a

È allarme tra i residenti del quartiere di Sportella Marini, a Foligno, per l’avvistamento di più persone che, con fare sospetto, sono stati visti fotografare le serrature e i citofoni di varie abitazioni. Un fatto che si è ripetuto più volte nel corso dell’ultima settimana e che è stato segnalato da più residenti. Il timore, per tutti, è che si tratti di ladri che fanno sopralluoghi sulle abitazioni che pensano di colpire. “Ho sorpreso un ragazzo all’interno del mio palazzo che fotografava la serratura della porta di un’abitazione. Quando gli ho chiesto cosa stesse facendo mi ha risposto con accento estero che non stava facendo niente ed è scappato di corsa giù per le scale".



Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria del 4 ottobre

