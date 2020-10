Quintana, clamoroso: il rione Croce Bianca esonera il cavaliere Massimo Gubbini. Fuori anche Lorenzo Paci dal Morlupo

02 ottobre 2020 a

Importanti novità per la Quintana di Foligno: Massimo Gubbini non è più il cavaliere del rione Croce Bianca. La rottura è avvenuta nel corso di una riunione di consiglio che si è tenuta giovedì sera nella sede della contrada di cui è priore Andrea Ponti. Da quanto trapelato, pare che all’origine dell’esonero vi siano motivi di natura tecnica sulla gestione della scuderia crocebianchina. Gubbini, che vanta 7 successi al Campo de li Giochi, ha vinto un Palio per il rione di via Butaroni l’anno scorso a settembre. In precedenza ne aveva vinti 6 per il rione Giotti tra il 2010 e il 2015. Altro rione, altro divorzio: il Morlupo ha consensualmente interrotto la collaborazione con Lorenzo Paci, pure lui tra i big della Quintana (vinse, 15enne, il primo Palio al debutto con i colori del Giotti nel 1993). Divorzio annunciato pure al Pugilli, dove i rapporti con il giovane cavaliere Pierluigi Chicchini si sono praticamente interrotti subito dopo la Giostra di settembre. Non è un mistero che nei confronti di Chicchini vi sia un forte interesse da parte del rione Contrastanga, ma gli ultimi avvenimenti possono mischiare le carte aprendo scenari completamente nuovi.

