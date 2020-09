Pioggia, smottamenti e alberi caduti a Foligno

25 settembre 2020 a

a

a

Forti piogge e violente raffiche di vento nella giornata di venerdì 25 settembre a Foligno. È stata impegnativa la giornata per i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno, che hanno iniziato di buon mattino con un intervento lungo la strada che porta al cimitero della frazione di Belfiore, dove si è verificato uno smottamento. Altro interventi impegnativi in via Perticani, a Scafali, dove un albero si è spezzato abbattendosi contro un’abitazione senza gravi conseguenze e in via Cesare Battisti dove un'altra pianta è caduta. Il maltempo non ha risparmiato nemmeno Foligno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.