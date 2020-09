Umbria, un nuovo autovelox sulla Flaminia. Sarà attivo da ottobre. Lavori sulla Val di Chienti

21 settembre 2020 a

a

a

Entro la prima settimana di ottobre entrerà in funzione un autovelox sulla Ss3 Flaminia nella zona di Valtopina. Lo conferma direttamente il sindaco del comune, Lodovico Baldini (nella foto): “Un impegno che stiamo rispettando. E' quello che ci eravamo presi con i cittadini di Valtopina. Stiamo parlando di un tratto di strada pericoloso, dove le auto sono solite sfrecciare a velocità sostenuta. Preciso ancora una volta che non si tratta di un provvedimento contro qualcuno”. Il posizionamento delle tabelle per le segnalazioni è in calendario, appunto, ai primi di ottobre. Intanto da oggi 21 settembre, novità anche per la Val di Chienti, direttrice Foligno-Civitanova Marche. La carreggiata in direzione Macerata sarà temporaneamente chiusa al traffico, con il traffico deviato sulla ex Ss 77. Chiusura dal lunedì al venerdì almeno fino al 2 ottobre, nel tratto compreso tra Foligno (innesto Ss 3 Flaminia) e Colfiorito, per permettere l’esecuzione di alcuni lavori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.