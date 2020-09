Chiusa la Val di Chienti, traffico deviato sulla 77

21 settembre 2020 a

a

a

A partire da lunedì 21 settembre lungo la strada statale 77 della Val di Chienti (direttrice Foligno-Civitanova Marche) la carreggiata in direzione Macerata sarà temporaneamente chiusa dal lunedì al venerdì nel tratto compreso tra Foligno (innesto SS 3 Flaminia) e Colfiorito. Il traffico in direzione Macerata sarà deviato sulla ex SS 77 con indicazioni sul posto. La chiusura è necessaria per consentire alla società Valdichienti, costruttore dell’infrastruttura, l’esecuzione di alcuni interventi di ripristino localizzato in prosecuzione di quelli eseguiti a luglio. I lavori termineranno il 2 ottobre.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.