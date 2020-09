Incidente stradale a Foligno. Scontro frontale, poi un'auto si ribalta. Ferita una donna

14 settembre 2020 a

A Foligno un altro incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi 14 settembre, lungo la zona industriale de la Paciana. Intorno alle 14 due automobili si sono scontrate frontalmente in via Baldaccini, di fronte allo stabilimento industriale dell’Umbra Cuscinetti. Dopo l'impatto una delle due vetture ha terminato la sua corsa rovesciandosi. Diversi gli automobilisti di passaggio che si sono fermati per prestare i primi soccorsi e chiamare i sanitari del 118, che tempestivamente si sono recati sul posto.

Ad avere bisogno di cure mediche immediate una donna che si trovava all’interno della macchina ribaltata e che è stata trasportata in ospedale. Praticamente illeso il conducente dell'altro mezzo. La polizia locale ha effettuato i rilievi e ricostruirà la dinamica dell'incidente.



