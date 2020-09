Foligno, tampone per due studenti dello scientifico Marconi. Le lezioni in una quinta ripartono con la didattica a distanza

13 settembre 2020 a

a

a

Inizio dell'anno scolastico con la didattica a distanza per una classe di V del liceo scientifico Marconi di Foligno. La decisione è stata presa dalla dirigente scolastica Maria Paola Sebastiani che ha optato per questa scelta in via del tutto precauzionale, in attesa che due alunni della classe, entrati a contatto con soggetti positivi al Covid, facciano il tampone. Alla luce dei risultati dell'esame, ovviamente, la scelta sarà nuovamente valutata dalla dirigente che ha voluto così impedire di correre rischi inutili proprio alla ripresa delle lezioni, in programma nella giornata di lunedì 14 luglio. Problemi di vario tipo, purtroppo, ci sono in diversi istituti scolastici della regione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.