Foligno, movida folle: l'assalto alla saracinesca provoca danni. Scatta la denuncia

12 settembre 2020 a

Le follie durante la movida possono costare care. Non soltanto a chi è costretto a tirare fuori soldi per pagare danni causati da altri, ma anche a chi quei danni li provoca e il giorno dopo si ritrova a dover rispondere di una denuncia. Finisce così a Foligno l'assalto alla saracinesca avvenuto nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 settembre, filmato e diventato un video virale nel giro di qualche ora.

Video su questo argomento Foligno, movida folle: ci mancava il video virale dell'assalto notturno alla saracinesca

Del resto le immagini di un giovane che a testa bassa si scaglia ripetutamente contro una saracinesca non possono passare inosservate.

Non solo a chi è presente e non può trattenere una risata, ma anche a chi subisce il danno e alle forze dell'ordine che davanti al video virale non dovrebbero faticare a identificare l'autore della bravata. I proprietari della tabaccheria, del resto, hanno annunciato che presenteranno denuncia.

