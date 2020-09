Umbria, rinviato al 2021 l'evento Primi d'Italia

12 settembre 2020 a

a

a

Salta l’edizione 2020 dei Primi d’Italia. La kermesse nazionale dedicata ai primi piatti, prevista a Foligno per gli ultimi giorni di settembre, non si svolgerà a causa del mancato via libera da parte delle istituzioni regionali. A confermarlo è il presidente di Epta, società che si occupa dell’organizzazione del festival, Aldo Amoni. Decisamente un brutto colpo per la città e il sindaco Zuccarini già guarda avanti: "Decisione sofferta, ora pensiamo all'edizione 2021".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.