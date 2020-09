Umbria, bidella positiva al Covid, la scuola non riapre

Lunedì 14 settembre soltanto didattica a distanza

Il liceo “Frezzi – Beata Angela” di Foligno non riaprirà alle lezioni in presenza lunedì 14 settembre. Una decisione presa dal consiglio d'istituto dopo una seduta fiume nella serata di giovedì 10 a causa della positività al Covid di una collaboratrice scolastica che nelle ultime settimane ha operato all’interno dell'istituto. Per i 780 alunni del polo scolastico di via Marconi, come comunicato ufficialmente dalla dirigente scolastica dell'istituto Rosella Neri, lunedì si darà avvio alla didattica digitale a distanza così come avvenuto già nei mesi di lockdown.

