Quintana, c'è la deroga per gli spettatori al Campo de li Giochi

Quintana, ora è ufficiale: a Foligno domenica 13 settembre potranno accedere al Campo de li Giochi circa 1.700 spettatori, esattamente il 25 per cento della capienza totale dell’impianto. Il presidente dell’Ente Giostra, Domenico Metelli, ha ricevuto il parere positivo al progetto presentato nelle scorse settimane e integrato con le modifiche richieste da Regione e Prefettura. “Siamo molto contenti – è il commento di Metelli – perché abbiamo registrato una grande disponibilità nei nostri confronti". Al numero di spettatori bisognerà aggiungere quello dei figuranti e degli addetti ai box dei cavalli (complessivamente poco meno di 2.000 persone presenti). Agli spettatori, che potranno entrare al Campo dalle 14, sarà misurata la temperatura all’ingresso con termoscanner. Gli stessi dovranno indossare la mascherina fino a quando non arriveranno al loro posto. I non congiunti dovranno mantenere il distanziamento sociale di un metro.

