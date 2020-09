Manca il protocollo anti Covid, a rischio l'apertura delle scuole: famiglie e docenti sul piede di guerra

08 settembre 2020 a

Lunedì 14 settembre centinaia di bambini e ragazzi dell’Istituto comprensivo Foligno 3 potrebbero restare a casa. Ad annunciarlo in un documento è il presidente del consiglio d'istituto Massimo Badiali. Niente ritorno sui banchi per loro perché la scuola tuttora non ha adottato i provvedimenti relativi al protocollo anti Covid. Vista l’assenza della neonominata dirigente scolastica Laura Carmen Paladino, ad oggi, non ci sono le condizioni essenziali per poter garantire l’apertura dell’anno scolastico. Nonostante gli atti propedeutici elaborati dalla precedente dirigente, mancano tutti i provvedimenti di sicurezza e organizzativi necessari e derivanti dagli atti formali che sono in capo al dirigente attuale. Le famiglie non sanno se lunedì potranno portare i loro figli a scuola. Non conoscono orari, né modalità, né caratteristiche dei Dpi necessari da acquistare. C’è grandissima preoccupazione tra i genitori e tra i docenti (per i quali peraltro non c’è ancora stata l’assegnazione delle classi) che si sono già mobilitati per chiedere attenzione agli Enti preposti con una raccolta di firme. Finora purtroppo non c’è stato nessun riscontro. Il rischio è anche che in tanti, vista la drammatica situazione, decidano di spostare gli allievi in altri istituti, depauperando una realtà scolastica che è stata finora uno dei fiori all’occhiello per le comunità di Sterpete e Sant’Eraclio. Il Consiglio d’Istituto, insieme ai rappresentanti di classe e alle famiglie, sta valutando la possibilità di mettere in atto azioni di protesta clamorose per chiedere alle istituzioni scolastiche, centrali e regionali, che, oltre i diritti dei lavoratori, venga tutelato il diritto allo studio sancito dalla Costituzione.

