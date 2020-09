Foligno, il duo pop Tomasso X Ventura alle audizioni di Sanremo Giovani 2021

08 settembre 2020 a

a

a

Ci sarà anche un gruppo pop di Foligno alle audizioni per partecipare a Sanremo Giovani 2021. Il concorso musicale è legato al Festival della canzone italiana che dal 1993 mette in competizione i giovani talenti musicali a livello nazionale. Sono i Tomasso X Ventura, duo folignate composto da Tommaso Trastulli e Federico Bocchini. I due lo hanno annunciato con un post pubblicato sulle proprie pagine social qualche giorno fa, aggiungendo che sono impegnati nei lavori di scrittura del pezzo da presentare alle audizioni per essere ammessi: “Ve lo diremo esattamente così, senza giri di parole – scrivono Tommaso e Federico - Tomasso X Ventura si stanno preparando per presentarsi a Sanremo Giovani 2021. Da oggi inizia la nostra collaborazione con A&A Recordings di Roma. E la cosa che ci è stata proposta è proprio quella di riuscire ad entrare tra i sessanta giovani che saliranno sul palco dell'Ariston di Sanremo. Non vogliamo soffermarci su ciò che stiamo provando, non basterebbe un post. Diciamo che è un'occasione che ci è stata data e che faremo di tutto per non perderla. Vogliamo un tifo da paura! Abbiamo tanto da lavorare per altre due settimane a questo brano. Ma dobbiamo dire una cosa prima: grazie a chi ci ha sempre voluto bene, seguito, aiutato, supportato. Siamo un po’ commossi, Un po’ nervosi. TomXVen, una storia folignate che punta alle stelle”. L’ultima creazione del gruppo risale alla fine di maggio con il quarto singolo dal titolo Scary Movie, nato durante il periodo di quarantena dovuto alla pandemia. La pubblicazione del primo album, tra l’altro, è stata rinviata proprio a causa del Coronavirus e delle restrizioni che ne sono seguite.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.