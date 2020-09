Foligno, riaprono gli asili nido comunali. Ecco le regole da rispettare

Susanna Minelli 07 settembre 2020 a

A Foligno oggi 7 settembre riaprono gli asili nido comunali. Una riapertura segnata dall'incognita Covid che ha fatto predisporre al Comune un piano speciale per garantire la sicurezza ai 151 bambini iscritti e alle insegnanti. Prevista la collaborazione dei genitori. Predisposto un patto di corresponsabilità in cui insegnanti e genitori collaboreranno al fine di tutelare la salute dei più piccini, non lasciando nulla al caso. “All'ingresso dell'asilo verrà misurata la febbre al bambino con il termoscanner, ma nonostante ciò teniamo a raccomandare ai genitori di controllare la temperatura dei loro piccoli anche personalmente prima di portarli a scuola – ha detto l'assessore alla Scuola, Paola De Bonis – Chiaro è che tutti gli ambienti saranno igienizzati a ogni utilizzo, e che appena entrati ai bambini verranno fatte detergere le mani con il gel igienizzante. Per rendere questa operazione più allegra abbiamo pensato a dei totem personalizzati nei quali i bimbi avranno il loro gel. Inoltre, visto che all'interno dell'asilo non sarà possibile entrare con le calzature usate all'esterno, l'amministrazione ha voluto donare calzini antiscivolo a tutti i bambini”.

Tra le misure di sicurezza anche quelle legate alla raccomandazione di far venire a prendere il piccolo sempre dallo stesso genitore e di comunicare in anticipo l’identità di un eventuale altro tutore incaricato di prelevare il bambino. Le generalità degli accompagnatori verranno sempre registrate in modo da rendere più semplice la possibilità di rintracciarli. Scaglionati gli ingressi e le uscite in modo da evitare contatti superflui. Le misure saranno adottate in tutte e sei le strutture comunali: Vescia, Le Nuvole, Millecolori, Prato Smeraldo, Raffaello Sanzio e Sant’Eraclio. “Sono tutte misure volte ad assottigliare notevolmente i rischi di un eventuale contagio – ha sottolineato l'assessore De Bonis – In queste ultime settimane abbiamo lavorato con gli uffici tecnici affinché tutto fosse predisposto sia per ottenere elevati standard di sicurezza che per mantenere l'aspetto ludico e didattico invariato. Per questo voglio ringraziare i professionisti che si sono impegnati a predisporre il piano per il nuovo anno”. Visto che la richiesta di accesso ai nidi comunali è sempre altissima, quest'anno il Comune ha stanziato 192 mila euro per quelli privati in modo da poter ospitare 48 bambini che non sono rientrati nella graduatoria (85 in totale i piccoli in lista di attesa). I nidi privati riceveranno dal Comune 400 euro al mese a bambino accolto dalle graduatorie comunali.

