In 500 per l'addio ad Alice, 16 anni. Il fidanzato: "Lasci un vuoto incolmabile". L'immenso dolore del padre e della sorella

“Non esistono parole per consolare il papà, la sorella, il fidanzato e tutti quelli che hanno voluto bene ad Alice. Ora esiste solo lo spazio per condividere il dolore della sua perdita. Dalla nostra postazione terrena non si riescono a dare spiegazioni a quanto avvenuto. Solo la preghiera verso Dio può donare uno spiraglio di luce”. Sono le parole di monsignor Gualtiero Sigismondi, amministratore apostolico della Diocesi, che ha celebrato a Spello, in provincia di Perugia, il funerale di Alice A., la sedicenne deceduta a seguito dell'incidente stradale avvenuto sabato 22 agosto in via IV novembre a Foligno. Un ultimo saluto straziante a cui hanno partecipato oltre cinquecento persone che si sono raccolte presso i giardini di Villa Fidelia. Tantissimi i giovani che si sono stretti al dolore della famiglia e del fidanzato, oltre che dell'amica di Alice, Sara, che si trovava in sella al motorino insieme a lei e che, ancora immobilizzata per le fratture riportate, ha partecipato stesa su una barella allestita dalla Croce Rossa Italiana. Presenti anche i rappresentanti della Giunta comunale di Spello, molti ex colleghi del padre (carabiniere in pensione) e una rappresentanza di docenti del liceo classico Frezzi che la giovane frequentava. Una lunga omelia, quella del vescovo, che ha invitato i giovani ad essere “sempre riconoscenti al dono della vita” a cui sono seguiti gli interventi delle persone che hanno voluto dedicare un ultimo messaggio ad Alice. Tra cui quello della sorella Valentina, che ha ricordato il legame simbiotico con Alice contraddistinto e rafforzato dalla mancanza della mamma, venuta a mancare quando erano ancora piccole e del fidanzato Edoardo che ha ricordato il grande sentimento che lo legava alla ragazza e la promessa di continuare a vivere la vita anche per lei: “Lasci un vuoto incolmabile”, ha aggiunto in lacrime. Perché, come ha tenuto a sottolineare il vescovo, “la morte non spezza l'amore”. Una speranza che è stata rappresentata dal lancio dei palloncini bianchi alla fine della cerimonia. Un’immagine bellissima e di grande speranza. Bellissima quanto il ricordo che questa ragazza ha lasciato sulla terra.