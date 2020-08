Foligno, la foto della movida diventata virale: via Gramsci gremita dimenticando il Covid

31 agosto 2020 a

C'è una foto che sta facendo il giro del web. Condivisa sui social da decine e decine di umbri, ma non solo. Anche di tanti "non umbri" che puntano con decisione il dito contro quella che viene definita una movida senza controllo, altamente rischiosa in questa fase in cui si teme una seconda esplosione dei contagi. La foto arriva da Foligno ed è stata realizzata nella serata di sabato 29 agosto tra le ore 23 e le 24 in via Gramsci, cuore del divertimento folignate. Dalla foto appare chiaro che quella sera le indicazioni anti Covid sono state letteralmente "dimenticate" ed evidentemente anche i controlli non si sono rivelati efficaci.