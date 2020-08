Chiede l'elemosina per rubare due buste della spesa a una anziana

30 agosto 2020 a

a

a

C'è persino chi ruba le buste della spesa ad una anziana. Accade a Foligno. Una donna si è avvicinata alla signora con fare gentile, chiedendole qualche spicciolo: “Sono diventata mamma da poco tempo e non ho un lavoro. Ho bisogno di aiuto”, ha implorato. Così l’anziana folignate, che era da poco uscita da un negozio per fare acquisiti (in pieno giorno), ha prima lasciato le due grosse buste piene di alimenti a terra e poi dal portafoglio ha tirato fuori qualche moneta per aiutare la donna. Ma in quel preciso istante, con un gesto fulmineo, la giovane ladra (poco più che ventenne e con accento straniero), ha provato a strappare dalle mani della vittima il borsellino. Non ci è riuscita ed allora è fuggita portando via proprio le due buste della spesa. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi davanti ad un noto esercizio commerciale a poca distanza da viale Ancona. E da quanto raccontato dalla signora Franca alle forze dell’ordine, “la sconosciuta era ben vestita e ben curata. Tra l’altro già in altre occasioni era stata notata nei paraggi”. Un trucchetto che, la ladra, avrebbe già usato in altre circostanze sempre ai danni di persone anziane.