Foligno, coppia "salva" portafogli con seimila euro e lo restituisce al proprietario, un noto avvocato

A Foligno un uomo finge che il portafoglio a terra, già nel mirino di due malintenzionati, sia di sua moglie. E così facendo, una volta raccolto il portamonete, lo ha potuto riconsegnare poco dopo al legittimo proprietario, che tra l’altro conosce benissimo. Precisamente un avvocato folignate, con il quale la coppia si sarebbe dovuta incontrare. Portafoglio tra l’altro con all’interno ben seimila euro in contanti, bancomat, carte di credito, assegni e documenti di identità. A compiere la nobile azione è stato un signore di Petrignano di Assisi, a Foligno con la consorte proprio per essere ricevuto dal noto professionista. Quando ha visto il portafoglio a terra e ha notato le due persone pronte a raccoglierlo, non ci ha pensato due volte a sottolineare che “è di mia moglie. Cara ti è caduto dalla borsa, quindi….”. L’episodio si è verificato qualche giorno dopo una vicenda simile, il ritrovamento e la restituzione al legittimo proprietario di un borsello (con all’interno trecento euro) dimenticato in una panchina dei giardini dei Canapé. A compiere la buona azione in quel caso è stato un ragazzo straniero ventenne.