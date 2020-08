Umbria, ancora un rinvio per l'autopsia di Alice

27 agosto 2020 a

Autopsia rinviata per la seconda volta sul corpo di Alice A., la sedicenne di Spello deceduta sabato mattina 22 agosto in seguito a un incidente stradale avvenuto in via IV Novembre a Foligno. Il medico legale incaricato di eseguire l'esame, Laura Panata, lo ha rinviato a data da destinarsi. Pare, tuttavia, entro la fine della settimana. Ignoti i motivi che hanno portato al rinvio. L'autopsia, in un primo momento si sarebbe dovuta svolgere lunedì, poi mercoledì 26 agosto e invece c'è stato il secondo posticipo.