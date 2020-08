Foligno, rissa e coltellate in piazza Matteotti: c'è un ferito

26 agosto 2020 a

Violenta rissa nella tarda serata di martedì 25 agosto in piazza Matteotti a Foligno. Ad avere la peggio un uomo che ha ricevuto diversi colpi di coltello in varie parti del corpo nel corso di una colluttazione che si è svolta nelle vicinanze di un bar. L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Battista da un'ambulanza del 118 intervenuta sul posto per prestare soccorso. L'uomo ferito non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche polizia e carabinieri che stanno portando avanti indagini e accertamenti per ricostruire con esattezza quanto è avvenuto e identificare i partecipanti alla rissa.