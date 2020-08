Umbria, dall'autopsia la verità sulla morte di Alice

La ragazza sedicenne era alla guida dello scooter

26 agosto 2020 a

a

a

Verrà eseguita nel pomeriggio di mercoledì 26 agosto l’autopsia sul corpo di Alice A., la sedicenne morta a seguito dell’incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in via IV novembre a Foligno. A svolgere l'esame sarà il medico legale Laura Panata. Alice si trovava alla guida del suo scooter, che trasportava anche una sua amica, quando ha perso il controllo del mezzo, andandosi a schiantare prima contro una balaustra e poi contro il palo del semaforo che si trova lungo la via. Immediati i soccorsi da parte dei medici del 118 che hanno trasportato le due giovani in ospedale. Alice è apparsa subito gravissima ed è spirata due ore dopo. L'amica invece e ha riportato diverse fratture, è stata subito stabilizzata e fra qualche giorno potrà già essere dimessa.