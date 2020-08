Foligno, Ape perde il carico di frutta. L'auto che segue evita l'ostacolo per un soffio

25 agosto 2020 a

A Foligno un'Ape perde il suo carico di frutta in strada che, per un niente, non finisce contro un’autovettura (che procedeva a breve distanza). L’uomo al volante dell’utilitaria che per un soffio è riuscito ad evitare l’inatteso ostacolo, finendo la sua corsa ai bordi della stradina (fortunatamente senza riportare alcun danno). L’incidente stradale si è verificato nelle prime della mattinata del 24 agosto, lungo la strada che conduce a San Giovanni Profiamma. Come detto solo tanto spavento per le persone alla guida dei due mezzi. Sul luogo dell’accaduto anche le forze dell’ordine. Liberata in pochissimo tempo la strada.