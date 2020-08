Foligno, ladri di biciclette scatenati: dieci furti nell'ultimo fine settimana

25 agosto 2020 a

A Foligno dieci furti di biciclette in centro nell’ultimo fine settimana. Un vero e proprio record. I ladri non hanno risparmiato nemmeno quelle dei più piccoli. Come nel caso della due ruote rubata ad un bambino che l’aveva parcheggiata all’interno dei Canapè. Ignoti hanno approfittato del momento in cui il ragazzino era a giocare con gli amichetti per portare a termine il colpo. Dei mezzi, nonostante le numerose ricerche e segnalazioni operate dai genitori, nemmeno l’ombra. Ma i furti, in questi ultimi giorni hanno riguardato anche le ben più costose biciclette elettriche. Colpi più “ricchi” che sono stati denunciati anche alle forze dell’ordine che stanno portando avanti le indagini per cercare di risalire ai responsabili. Un fenomeno che si accompagna a quello del furto dei pezzi, fra manubri, sellini e camere d'aria, lasciando a terra abbandonati solo i telai. Lucchetti e catene a poco servono: i nuovi ladri, infatti, puntano ad asportare i pezzi che poi, con ogni probabilità, vengono riassemblati per creare biciclette ex novo e, di conseguenza, poco riconoscibili. Un fenomeno che, nonostante la massima attenzione posta dai cittadini, da diverso tempo a questa parte non sembra affatto cessare o ridimensionarsi. Proprio perché a ondate si ripresenta. Come in questo ultimo weekend.