Con lo scooter contro un semaforo, muore ragazza di 16 anni

Tragedia nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 agosto in viale IV Novembre a Foligno, dove intorno alle 4 ha perso la vita una ragazza di 16 anni che è finita con lo scooter contro il palo di un semaforo. L'amica che era con lei è rimasta ferita ed è ricoverata al San Giovanni Battista. Sul posto la polizia stradale che effettuato i rilievi e sta ricostruendo quanto accaduto. La ragazza avrebbe perso il controllo dello scooter nel tratto rettilineo del viale, terminando la corsa contro il palo del semaforo. Non si esclude un colpo di sonno come causa del sinistro. La 16enne è apparsa subito gravissima ed è morta due ore dopo il trasporto in ospedale. Sul posto anche il 118.