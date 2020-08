Rifiuti, arrivano i cassonetti con la tessera magnetica. I primi a Belfiore

20 agosto 2020 a

A Belfiore, frazione del comune di Foligno, arrivano i cassonetti che si aprono con la tessera magnetica. La Valle Umbra Servizi comunica che nel centro abitato sono state installate tre postazioni con contenitori per la raccolta differenziata muniti di un meccanismo di apertura con tessera magnetica. Sono oltre 80 le utenze del centro storico della frazione alle quali gli operatori della Vus hanno già consegnato le tessere magnetiche che sono state associate al numero di utenza e che permetteranno l’apertura del contenitore a loro assegnato. Ad ogni conferimento il sistema rileverà chi ha conferito e cosa ha conferito. Ogni utente sarà abilitato a depositare i rifiuti solo nella postazione a lui assegnata e non sarà possibile aprire i contenitori delle altre postazioni. A ogni utenza è stato consegnato un kit composto da sacchi per ogni tipologia di rifiuto (organico, carta, plastica e indifferenziato) insieme alle etichette con il codice corrispondente all’utente. La raccolta del vetro resterà stradale. Per aprire il contenitore, le persone devono appoggiare la tessera sopra il meccanismo di apertura e spingere il pulsante rosso, attendere l’apertura del contenitore, conferire il rifiuto e chiudere il coperchio.