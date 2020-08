Foligno, adesso è ufficiale: la Quintana si farà il 13 settembre. Taverne aperte dal 27 agosto

07 agosto 2020 a

Ora è ufficiale: la Quintana di Foligno si correrà il 13 settembre. La decisione è arrivata a seguito della riunione di ieri sera (giovedì 6 agosto) e l'Ente Giostra ha ufficializzato anche il programma. Le taverne rionali apriranno giovedì 27 agosto, mentre le prove sono in programma domenica 30. Il presidente Domenico Metelli ha dichiarato che "la Quintana ha una responsabilità nei confronti della città di Foligno e il mondo quintanaro si è assunto l’impegno di garantire lo svolgimento della manifestazione attuando scrupolosamente tutte le misure di sicurezza necessarie nel rispetto normativo". Le taverne, quindi, seguiranno tutte le regole al momento previste per i ristoranti. Saranno garantiti il distanziamento tra i commensali e i gel per la sanificazione. I popolani indosseranno le mascherine durante il servizio e stessa cosa faranno i clienti quando si alzeranno dal tavolo e si sposteranno all'interno della taverna. Tutte le superfici saranno igienizzate. In relazione all'accesso al Campo de li giochi per domenica 13 settembre, l'Ente ha pianificato "un protocollo specifico per attuare tutte le norme vigenti all’entrata, all’uscita e dentro il Campo. Gli spettatori dovranno indossare la mascherina per fare ingresso alla gara". Il numero di posti disponibili sarà deciso dagli organi competenti secondo le disposizioni che saranno in vigore per la data della Giostra.