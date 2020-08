Umbria, a Foligno imbrattate le insegne della sede della Cgil

Presentata denuncia alle forze dell'ordine

Nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 agosto ignoti vandali hanno imbrattato le scritte relative alla sede della Lega Spi Cgil di via dei Monasteri nel centro storico di Foligno. "Si è cercato di oscurare, approfittando della notte, la nostra sigla e il nostro logo che rappresenta migliaia di lavoratori e pensionati nella terza città dell’Umbria. Ci siamo immediatamente attivati per l’opportuna denuncia alle forze dell’ordine. Vogliamo rassicurare tutti che i vandali e gli intolleranti nella loro azione notturna non riusciranno ad oscurarci" scrivono Bernardo Baldoni e Mario Bravi rispettivamente segretario della Lega Spi Cgil di Foligno e segretario generale provinciale Spi Cgil.