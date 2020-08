La Francescana, nuovo itinerario attraverso 12 Comuni

Cambia il percorso della ciclostorica dell'Umbria

Cambia il tracciato della ciclovia “La Francescana”, tradizionale manifestazione in programma quest’anno dal 18 al 20 settembre, con partenza, come di consueto da Foligno.

“Abbiamo tracciato un bellissimo percorso permanente, la "Ciclovia La Francescana" che, a breve, potrete scaricare dal nostro sito”, spiega una nota degli organizzatori su facebook. “Circa 160 km nel cuore dell'Umbria, tra i colli della fascia olivata e quelli del versante opposto, coltivati a Sagrantino. L'itinerario, che costituirà il "Parco Ciclistico dell'Umbria", attraversa ben 12 Comuni umbri, borghi, città e territori che vantano un enorme patrimonio di storia, arte, cultura, enogastronomia: Assisi, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Foligno, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Spello, Spoleto, Trevi. All'interno dell'anello più lungo, abbiamo individuato ulteriori percorsi ad anello, di lunghezza variabile, adatti a tutte le tipologie di ciclisti e di biciclette”. Sarà inoltre possibile ottenere, il Kit Road Book, per vivere il percorso permanente in totale libertà. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con i 12 Comuni della Valle Umbra, Sviluppumbria e Regione.