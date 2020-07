Umbria, ripresi a Foligno i concorsi alla Gonzaga

28 luglio 2020 a

Sono ripartiti lunedì 27 luglio i concorsi del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito della caserma “Gonzaga del Vodice” di Foligno, a oltre 5 mesi dallo stop forzato a causa dall’emergenza Coronavirus. A presentarsi per primi sono stati una settantina di candidati che dovevano terminare l’iter di prove attitudinali con psicologo e psichiatra - che si sarebbero dovute tenere tra il 24 e il 28 febbraio - prima della decisione del governo di sospendere i concorsi pubblici. Da martedì 28 prenderanno il via le nuove attività concorsuali, cioè le prove scritte per l’Accademia Militare, le Scuole Militari e per gli Allievi Marescialli, che dureranno fino al primo agosto.