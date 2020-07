Umbria, escursionista ferito soccorso nella zona di Pale

26 luglio 2020 a

Poco dopo le ore 12.25 di domenica 26 luglio la Centrale unica regionale del 118 ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (Sasu in sigla) per un escursionista infortunatosi in una falesia sul sentiero che sale verso l’eremo di Pale, nella zona di Foligno. Data la difficoltà dell’intervento, sul posto si sono recate le squadre del Sasu provenienti da Perugia, Foligno, Spoleto e Terni, composte da tecnici e operatori, nonché il personale del 118. Accertate le condizioni del paziente da parte dei sanitari, l’uomo è stato posizionato sulla speciale barella portantina in dotazione al Sasu e poi trasportato dai soccorritori mediante l’utilizzo di tecniche alpinistiche fino all’ambulanza, che lo ha condotto all’ospedale di Foligno. Sul posto anche i vigili del fuoco.