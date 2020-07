Umbria: tre reati nel giro di pochi minuti, denunciato a Foligno

Trovato dal capotreno privo della mascherina

Tre reati in pochi minuti per un 50enne italiano a bordo di un treno diretto a Roma e in arrivo a Foligno. Trovato dal capotreno privo della mascherina, e invitato ad indossarla, si è infatti rifiutato. Avvisata la polizia ferroviaria, gli agenti sono intervenuti e gli hanno chiesto le generalità: oltre ad essersi rifiutato di declinarle, ha anche opposto resistenza, rifiutandosi di scendere dal treno. Identificato, è stato denunciato per aver rifiutato di fornire le proprie generalità, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Insomma, tre reati nel giro di pochi minuti.