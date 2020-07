Vino, Michel Rolland da Marco Caprai: "Il Sagrantino per conquistare il mondo"

22 luglio 2020 a

a

a

“Il vino è come lo sport, senza sfide è noioso. Il Sagrantino è una varietà bellissima e molto interessante da lavorare. Marco Caprai è il punto di riferimento per il Sagrantino e ho sposato subito il challenge di volerlo far diventare uno dei grandi vini e vitigni dell’enologia mondiale. Devo dire però che anche il Merlot Belcompare che stiamo facendo a Montefalco sta dando dei gran bei risultati”.

Michel Rolland, uno degli enologi più accreditati su scala mondiale, ha raccontato così la sua collaborazione, nata cinque anni fa, con l’Azienda agricola Arnaldo Caprai di Montefalco, dove martedì sera era l’ospite d’onore di una cena in cantina organizzata per la presentazione dell’edizione italiana del suo libro Il guru del vino, edito da Edizioni Ampelos. Tra un piatto e l’altro del menu cucinato dallo chef Gianfranco Vissani, Rolland ha snocciolato aneddoti e punti di vista sul mondo del vino: la sua visione, ad esempio, per il comparto enologico italiano è quella della necessità di sviluppare il mercato domestico, oltre che di guardare all’Asia, mercato dove i prodotti made in Italy secondo l’enologo possono crescere bene. Marketing, secondo Rolland, è la parola d’ordine per le imprese del vino, oltre che il rafforzamento del valore del brand e la continua ricerca di innalzare la qualità dei vini.

Quanto al libro, è un viaggio piacevolissimo nel mondo della viticoltura, raccontato in modo schietto, dove annata dopo annata, a partire da quella del 1973, Rolland racconta pezzi di vita, lavorativa e famigliare, e di esperienze in giro per il mondo: “Ho iniziato con l’enologia quando tutto doveva ancora essere inventato e testato. Ho avviato, nonché accompagnato, i più grandi cambiamenti nella viticoltura e nella vinificazione. Ho viaggiato ai confini del mondo, in tutte le latitudini, per minare le convinzioni dei dubbiosi. Ho assemblato diversi vitigni che si pensava fossero inconciliabili. Ho scoperto terre che si pensava fossero ingrate e sulle quali oggi spuntano orgogliosi ceppi di vite. Ho incontrato uomini singolari che avevano a cuore l’idea di produrre vini unici, di gran carattere, in paesi dall’improbabile destino viticolo. L’entusiasmo è ciò che dà luce alla vita. Lo ripeto spesso: nulla si può intraprendere se non si nutre un forte desiderio e se non si guarda oltre il tempo presente”. E così, pagina dopo pagina, si scopre come sia lui ad aver “inventato” tecniche come la sfogliatura e la vendemmia verde, la sua filosofia di come deve essere un vino, la sua amicizia con Robert Parker, il legame con il fido cane Athos, gli incontri con svariati personaggi con cui, nel corso di 45 anni di cantiera Rolland ha lavorato, tra cui, come detto, anche Marco Caprai. “Il Sagrantino - sottolinea Rolland - è un vitigno che ha personalità marcata, ma è possibile educarlo e indirizzarlo. Nel mondo del vino si ha successo quando si è in grado di proporre qualcosa di originale e il Sagrantino ha la capacità di essere unico”.

L'obiettivo posto dall'enologo con la cantina Arnaldo Caprai è di rendere questo vino seducente, smussandone le peculiari ruvidità ma preservandone il carattere: un Pigmalione, in grado di modellare e migliorare la personalità dell’allievo Sagrantino, favorendone al contempo le naturali inclinazioni. All’assaggio, tutto questo appare evidente, sorprende e affascina al contempo. “Lo scopo è quello di allargare la schiera di consumatori abituali. Un salto di qualità che può portare numeri importanti anche per il turismo – afferma orgoglioso Marco Caprai – Rolland è l'uomo che conosce, meglio di tutti, i gusti nel settore dell'enologia. Con lui possiamo davvero puntare a fare del Sagrantino di Montefalco uno dei migliori vini del mondo”.