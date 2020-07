Foligno, tentano di bruciare nella notte il ponte del Parco Hoffmann. Fiamme subito domate

21 luglio 2020 a

A Foligno qualcuno ha tentato di appiccare il fuoco al ponte del Parco Hoffmann nella mattinata di domenica. Chi si è trovato a passare, infatti, ha potuto notare della paglia infuocata. Un gesto che appare senza ogni ombra di dubbio volontario e che poteva avere gravi conseguenze visto che il ponte in parte è costruito in legno. Fortunatamente qualcuno ha pensato bene di spegnere la paglia infuocata con dell'acqua e l'incendio è stato solo sfiorato. Purtroppo il parco non è nuovo agli atti di vandalismo. Poco più di un anno fa i muri dell'anfiteatro si sono risvegliati imbrattati da una scritta che ha interessato un'intera parete della struttura che collega l’area a quello che una volta fungeva da bar del parco. Una scritta che hanno notato in molti e che ha fatto indignare poiché va a danneggiare uno dei luoghi che in passato sono stati tra i più frequentati dai folignati. Una zona che ormai da anni è in balia dell'abbandono e il cui stato, oltre che la sua storia, fanno molto riflettere, visto che fino a circa sette anni fa era il posto era uno dei punti di ritrovo preferito dai giovani e dalle famiglie folignati nelle sere d'estate. Anche questi ultimi mesi si è molto discusso delle sue sorti e di un suo ipotetico rilancio, ma ad oggi ancora nulla.