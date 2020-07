Umbria, a Foligno poliziotto trovato morto nella sua auto

Era in forza alla Stradale

Poliziotto trovato morto in auto nel tardo pomeriggio di sabato 11 luglio, dopo che i familiari ne avevano denunciato la scomparsa nel corso della mattinata, Era un agente della polizia stradale in servizio alla caserma di Foligno. L'uomo si era allontanato da casa in mattinata a bordo della sua utilitaria. Nonostante le ripetute chiamate al cellulare da parte familiari, nessuna risposta. Le ricerche sono terminate quando l'auto è stata individuata nella prima periferia della città. L'uomo si sarebbe sparato un colpo di pistola all'addome. Suicidio, anche se magistrato ha disposto il sequestro dell'auto e della salma. Sconcerto e incredulità da parte dei colleghi e dei molti che lo conoscevano.

