Honda sceglie sospensione AirTender, tecnologia made in Foligno per le nuove moto

Firmato un accordo con l'azienda locale che ha inventato un ammortizzatore rivoluzionario

01 luglio 2020 a

a

a

Honda punta su un innovativo prodotto made in Umbria, la sospensione AirTender® prodotta dalla Umbria Kinetics e ideata dai giovani folignati Federico Giuliani e Gabriele Bellani. La partnership fra il colosso giapponese e l’azienda umbra si rafforza ancora di più, come annunciato in un comunicato dalla stessa Honda, che ha ufficializzato l’utilizzo delle sospensioni AirTender® anche per i nuovi modelli 2020. La grande novità è che AirTender® sarà installabile anche sull’ammortizzatore di serie, sarà disponibile anche per i nuovi modelli Honda CRF1100L Africa Twin 2020 e sarà distribuito tramite tutti i concessionari Honda. La Honda specifica che i possessori della straordinaria CRF1000L Africa Twin – modelli dal 2016 al 2019, anche in versione Adventure Sports – possono installare AirTender® (la rivoluzionaria sospensione progettata e sviluppata dall’azienda umbra) in esclusiva presso la rete delle Concessionarie ufficiali Honda. “Honda Motor Europe Ltd. Italia - si legge nel comunicato - è lieta di annunciare il proseguimento della collaborazione con Umbria Kinetics s.r.l. e la realizzazione di altri kit AirTender®. Il kit top di gamma, facilmente intercambiabile con la sospensione originale, è composto dall’AirTender® (elemento elastico) e da un ammortizzatore Öhlins sviluppato secondo le specifiche tecniche della Umbria Kinetics s.r.l., con il supporto della Andreani Group International. “L’importante novità- spiega la Honda - è che AirTender® si può ora installare anche sull’ammortizzatore originale Showa, sia sul nuovo model year 2020, sia sui precedenti model year 2016-2019. Ma non è tutto! Chi aveva acquistato un kit AirTender® per la CRF1000L Africa Twin – modelli dal 2016 al 2019, anche in versione Adventure Sports – ma ora è in possesso del nuovo modello 2020, non sarà costretto ad acquistare un nuovo AirTender® ma potrà convertire il suo kit.