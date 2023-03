Il re Carlo III con la cavallina, la foto che incuriosisce sui social

12 marzo 2023 a

Una foto curiosa sta rimbalzando sui social. Carlo III, re del Regno Unito, accarezza un cavallo. Si tratta di un dono della Royal Canadian Mounted Police. La cavallina si sta adeguando alla vita del Royal Mews di Windsor. Meet Noble, sette anni, è stata scelta per le sue grandi capacità atletiche e il suo carattere calmo. E' una veterana del Musical Ride dell'Rcmp e ha partecipato a 90 esibizioni pubbliche in 50 località in Canada. Il dono di cavalli da parte del Royal Canadian Mounted Police ai monarchi inglesi è una lunga tradizione.

