Concerto a Olbia, Salmo: "Protesta contro regole patetiche". Poi l'affondo contro Fedez: "Mi stai sul ca..."

16 agosto 2021 a

a

a

Salmo passa al contrattacco: "La mia idea iniziale era fare protesta", contro le "regolette patetiche" e "ridicole" imposte dallo Stato per i concerti, dice il rapper sardo in un lungo discorso pubblicato sul suo profilo Instagram, dove spiega come e perché sia nato il live di venerdì scorso ad Olbia e torna a scagliarsi contro Fedez che lo aveva criticato ("mi stai sul ca...", "a me sembri proprio un politico non sei un artista"). Salmo ha spiegato che tutto è stato organizzato "sotto falso nome", sollevando da ogni responsabilità l’amministrazione comunale: "Sulla locandina c’era scritto Dj Triplo non Salmo», «gli organizzatori e quelli del comune non avevano idea di chi fosse Dj Triplo". L’intento del cantante era protestare contro le limitazioni imposte ai live: "Perché dentro il concerto ti devi comportare in una certa maniera poi esci dal recinto e fai il ca... che ti pare. E allora non va bene".

Musica: si è sposato Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino. Palmisano al matrimonio

"A me - ha aggiunto - non va di fare dei live in maniera triste e vedere le persone sedute, distanziate e con la mascherina. Io non ci sto. Ok? Ho fatto l’ipocrita, lo so, però mi sono battuto per le mie idee, perché le regole non vanno bene". Poi prosegue: "Ora sarò sincero con voi, ragazzi: sapevo benissimo di andare incontro ad una marea di merda ma non me ne fregava un ca... " e anche "il live è stato fatto sotto una ruota panoramica, a dieci metri dal corso, dove, visto che è una zona turistica, ci saranno minimo diecimila persone al giorno in giro, tutte ammassate, senza mascherina, anche perché l’obbligo della mascherina in pubblico non c’è più. Se io fossi andato al corso e mi fossi affacciato ad una finestra sarebbe stato uguale. Quindi quali sono le regole che ho infranto?"

Nicole Daza, top con seno in primo piano: Marcell Jacobs non si contiene. Il commento è hot | Foto

Poi la critica diretta o, per usare un termine caro ai rapper, il ’dissing’ nei confronti del collega: "Fedez, non ho aderito alle tue iniziative seppur giuste perché mi stai sul ca...! E io questa cosa non te l’ho mai nascosta. Però penso tu sia un ottimo politico. Se bravissimo come politico ed è quello che devi fare. Te lo auguro. Ecco perché ti ho chiesto un consiglio su come organizzare la raccolta fondi per aiutare la Sardegna. Perché il quello tu sei bravissimo. Però, sono sincero, non volevo avere a che fare niente con te. Questa è la verità", conclude Salmo, non prima di aver lanciato l’ultima frecciata sulle vacanze sarde di Fedez: "Buone vacanze e fai come se fossi a casa mia".

Elisabetta Canalis vietata ai minori, posa hot sul tavolo della cucina: costume e tacchi a spillo | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.