Jennifer Lopez, l'inverno è hot dopo il nudo in copertina per il nuovo singolo. "Fa freddo", ma JLo fa vedere la scollatura | Foto

Jennifer Lopez continua a spopolare sui social. Dopo la copertina del suo nuovo singolo In the morning, in cui appare completamente nuda a 51 anni con un fisico da far decisamente invidia alle colleghe più giovani, la bellissima cantante e artista ha pubblicato un'altra foto, nella quale di fatto presenta a modo suo l'arrivo dell'inverno.

Nell'occasione indossa pelliccia e stivaloni marroni, ma il dettaglio sexy è immancabile con una scollatura che manda in delirio gli oltre 134 milioni di followers. "Sta diventando un po' freddo là fuori", ha scritto JLo nella didascalia. I fan impazziti, con quasi due milioni di like in pochissime ore. Jennifer Lopez macina un successo dopo l'altro.

