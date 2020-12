Belen Rodriguez, dopo Tu si que vales eccola hot in intimo. Laura Chiatti senza freni: "Sei bella da togliere il fiato" | Foto

05 dicembre 2020 a

Scambio di complimenti tra star della tv. O meglio, è stata Laura Chiatti a commentare una foto super sexy di Belen Rodriguez che la showgirl argentina ha pubblicato su Instagram. Belen appare appunto in versione hot, con intimo mozzafiato nero. Un momento di relax dunque dopo il grande successo su Canale5 di Tu si que vales.

Migliaia e migliaia di like per la Rodriguez, con l'attrice umbra che ha commentato: "Sei bella da togliere il fiato". Un commento questo che a sua volta è stato inondato di "Mi piace". Non è la prima volta che Laura Chiatti e Belen Rodriguez si scambiano complimenti, non soltanto sui social. Le due infatti sono ottime amiche. E poi il complimento di una donna a un'altra donna non è così frequente, un aspetto che fa ancora più onore alle parole di Laura.

