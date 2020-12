All Together Now 2020, il regalo di Michelle Hunziker: post commovente per gli auguri di compleanno alla figlia Aurora | Video

05 dicembre 2020 a

Torna l'appuntamento sabato 5 dicembre con il talent show di Canale5 All Together Now 2020, condotto da Michelle Hunziker, che vede sfidarsi aspiranti cantanti, sotto lo sguardo della giuria composta da Rita Pavone, J-Ax, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Per la showgirl svizzera tuttavia quello di sabato 5 dicembre è un giorno speciale, visto che è il compleanno della sua primogenita Aurora Ramazzotti, la figlia che ha avuto dal cantante Eros.

E così Michelle ha pubblicato un video nostalgico dei primi mesi di vita di Aurora, che oggi compie 24 anni, dalle ore dopo il parto al primo bagnetto e ai primi giochi, sulle note di Wild World di Cat Stevens. Si torna indietro nel 1996 dunque, con la Hunziker appena diciannovenne. Un tuffo nel passato con la scritta: "Auguri vita mia". Di strada ne è passata tanta davvero, con la separazione poi da Eros Ramazzotti e gli altri due figli di Michelle con Trussardi. Ma l'amore per Aurora è sempre più grande.

