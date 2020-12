Diletta Leotta abbraccia il suo "Vero amore". E lui subito diventa l'eroe dei social | Foto

02 dicembre 2020 a

Diletta Leotta spopola sempre di più sui social. La conduttrice Dazn infatti oltre a tener compagnia agli appassionati di calcio nel fine settimana, infiamma gli oltre 7 milioni di followers su Instagram negli altri giorni. L'ultimo scatto pubblicato è diventato subito virale. Gambe in primo piano mentre abbraccia teneramente il suo cagnolino: "True love", scrive la conduttrice nella didascalia che accompagna l'immagine.

E il cagnolino è diventato ben presto l'eroe del web, con commenti dedicati a lui, per via della sua fortuna a stare vicino alla bella Diletta. "C'è chi vuole essere il cane e chi mente", "Al cane non sembra neanche vero", "Vorrei rinascere cane", "Ti sei innamorata di Peppe Vessicchio", sono i commenti più divertenti per una foto che ha fatto il pieno di like.

