Le Iene, Alessia Marcuzzi si prepara per la trasmissione con Kylie Minogue e la sua Real Groove | Video

Alessia Marcuzzi sarà la conduttrice della puntata di martedì 1 dicembre, in onda su Italia1 dalle 21,20, de Le Iene, con servizi e approfondimenti nel pieno stile del programma. In studio, appunto, ci sarà la conduttrice insieme a Nicola Savino e con la voce della Gialappa's band. Per prepararsi alla diretta della trasmissione, Alessia ha pubblicato un video su Instagram.

Stavolta niente scatti sexy, ma una semplice e necessaria ricarica musicale per affrontare al meglio la puntata de Le Iene. E così la Marcuzzi si è affidata alla verve di Kylie Minogue in Real Groove, un pezzo decisamente adatto in vista della diretta.

